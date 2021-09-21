Ученые: Авокадо помогает избавиться от висцерального жира

Ученые из Великобритании исследовали влияние продуктов питания на состояние здоровья. Исследователи установили, что от излишнего вицерального жира помогает избавиться авокадо.

Избыточная масса тела составляет проблему для многих людей, страдающих от переедания и ожирения. Значимую роль в этом процессе играет так называемый вицеральный жир. Он обволакивает крупные органы и расположен в зоне живота, при проблемах с обменом веществ и несбалансированном питании его объемы увеличиваются. Это создает трудности для здоровья, поэтому избавление от излишних жировых клеток является решением проблемы лишних килограммов и объемов талии. Также высокое содержание такого типа прослойки часто способствует развитию диабета второго типа.

Работа британских ученых показала, что контролировать содержание жира вицерального типа можно, употребляя полезный и при этом питательный фрукт. В ходе исследования исследователи провели эксперимент с привлечением более сотни волонтеров. В течение почти трех месяцев специалисты наблюдали за их состоянием здоровья. При этом ежедневный рацион испытуемых включал, помимо других продуктов питания, один плод авокадо. По результатам опыта все волонтеры были проверены на объемы вицеральной прослойки, а также на содержание сахара в крови.

Оказалось, что высокий уровень клетчатки в тропическом фрукте делает пищеварение более медленным. Это позволяет дольше ощущать себя сытыми, благодаря чему съедать меньше жиров и углеводов. Меньшая калорийность рациона, при этом употребление многочисленных витаминов и микроэлементов, которыми богат авокадо, благотворно влияют на здоровье, оптимизируя вес тела и уменьшая процент вицерального жира.

Источник: ufacitynews.ru