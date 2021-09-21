Иранские ученые проверили эффективность “Арбидола” против COVID-19

В условиях неутешительного роста заболеваемости коронавирусом по всему миру, медики и ученые направляют все больше усилий на поиск формул новых химических соединений, способных противостоять SARS-CoV-2. Но также их внимание сосредоточено на препаратах, уже давно существующих и успешно работающих против вирусных заболеваний различной этиологии.

Почти каждый день СМИ пишут о новых исследованиях как самого коронавируса, так и антиковидных препаратов. В мае этого года управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило экстренное применение рекомбинантных моноклональных антител для лечения COVID-19 на ранних стадиях у взрослых и детей подросткового возраста. Европейское агентство лекарственных средств также выдало положительное научное заключение. В сентябре подобная терапия стала возможна и в России.

На этот раз хорошие новости пришли из Ирана. Ученые из столицы – Тегерана – провели клиническое испытание препаратов против коронавируса, направленное на поиск оптимальных способов лечения инфекции. После однородной выборки пациентов, поступивших в стационар с диагностированным COVID-19 в легкой и средней форме протекания заболевания, они были рандомно распределены на две группы. Одна из групп получала гидроксихлорохин и Калетру, пациенты из другой группы лечились комбинацией Арбидола и гидроксихлорохина. Ученые изучали как та или иная терапия влияет на проявление симптомов болезни. Результаты работы в качестве препринта опубликованы на платформе Research Square.

Исследование показало, что на седьмой день лечения у пациентов, получавших Арбидол, продолжительность таких симптомов заболевания, как кашель, слабость, одышка, была значительно меньше, чем у группы пациентов с другой терапией. В течение всей болезни между группами с Арбидолом и без наблюдались статистически значимые различия в проявлениях миалгии, то есть боли в мышцах, характерной для ОРВИ различного происхождения, и часто сопровождаемой повышенной температурой.

“Таким образом, – пишут авторы исследования, – мы пришли к выводу, что основные симптомы у пациентов с COVID-19 от легкой до средней степени тяжести заболевания контролировались путем добавления Арбидола к эмпирическому лечению. Этот препарат оказывал аналогичное действие на вторичные симптомы и в большинстве случаев облегчал их. Используя этот метод (лечение Арбидолом. – ред.), пациенты значительно быстрее выздоравливали, подтверждая, что Арбидол может оказывать противовирусное и противовоспалительное действие”.

В статье специалисты подчеркивают, что Умифеновир (международное непатентованное наименование Арбидола) – это противовирусный препарат широкого спектра действия, одобренный в нескольких странах. Противовирусный механизм этого препарата основан на ингибировании слияния вирусных частиц и плазматических мембран клеток организма человека. То есть он подавляет слияние вируса с клеткой-хозяином.

Авторы исследования также указывают на то, что Арбидол участвует в модуляции экспрессии воспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6, интерлейкин-8 и TNFα.

Арбидол (или умифеновир) используется в качестве противогриппозного препарата в разных странах уже несколько десятилетий. Международные исследования также показали, что препарат оказывает противовирусное действие на вирусы герпеса, Зика и даже вирус Эбола. В лабораторных условиях была продемонстрирована эффективность Арбидола в подавлении репликации коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), а в обсервационных исследованиях неоднократно сообщалось о положительном влиянии этого препарата на лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Одним из важнейших доказательств эффективности Арбидола стало исследование «ЭГИДА», в ходе которого российские ученые провели ретроспективный клинико-эпидемиологический анализ течения респираторных вирусных инфекций — гриппа, ОРВИ, COVID-19 — в период пандемии новой коронавирусной инфекции. В результате выяснилось, что Арбидол приводил к снижению продолжительности симптомов интоксикации при Ковиде (лихорадка, мышечные боль, кашель) в сравнении с другими противовирусными препаратами, среди которых исследователи перечислили гидроксихлорохин, фавипиравир и комбинацию лопинавира и ритонавира.

Нет сомнений, что российский препарат помогает снизить заболеваемость COVID-19, так же как уменьшить тяжесть и продолжительность болезни. Однако медики отмечают, что его эффективность зависит от строгого следования инструкции по применению – начать прием Арбидола необходимо при первых признаках заболевания.