Spiegel – Украина стремится сблизиться с НАТО, проводя у себя учения альянса

На Украине начинаются учения с участием стран НАТО, которые продлятся до 1 октября, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Совместные военные учения с США Киев проводит регулярно уже не первое десятилетие, однако в последние годы Украина всё активнее стремится сблизиться с западным альянсом. В этот раз 6 тыс. военнослужащих будут оттачивать боевые навыки и проводить оборонительные и воздушно-десантные операции.



Reuters

В последние годы Украина всё активнее стремится сблизиться с НАТО, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Как уверяет издание, с 2014 года между Россией и Украиной тянется тлеющий конфликт, и этой весной положение заметно обострилось. На этом фоне на западе Украины начались учения, в которых принимают участие войска НАТО.

Как сообщило Министерство обороны в Киеве, примерно в 25 км от Польши 6 тыс. военных из дюжины стран будут оттачивать боевые навыки. В рамках ежегодных американо-украинских учений Rapid Trident («Быстрый трезубец») до пятницы следующей недели будут проводиться также оборонительные и воздушно-десантные операции. Бундесвер направил туда своего наблюдателя, отмечает немецкий журнал.

С 1990-х годов Украина регулярно проводит учения вместе с военнослужащими из стран НАТО. С 2019 года цель вступить в западный военный альянс прописана в украинской конституции. За прошедшие месяцы военные учения Запада и РФ неоднократно провоцировали рост напряжённости, напоминает издание.

В июне российский Черноморский флот при помощи предупредительных выстрелов и сброса бомб в районе полуострова Крым заставил британский военный корабль сменить курс. Также РФ разместила вдоль границы больше военных подразделений, чем раньше, а Украина подготовилась к призыву военнослужащих запаса.

По версии Der Spiegel, РФ создаёт для Украины большую угрозу. РФ «аннексировала украинский полуостров Крым»*, кроме того, Москва поддерживает повстанцев на востоке Украины в военном отношении, считает издание. За прошедшие годы вдоль российско-украинской границы неоднократно возникали щекотливые ситуации.

В прошлом году НАТО пошло на ещё более тесное партнёрство с Украиной. По сообщению альянса, страна была принята в так называемую программу расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunities Program).

Тем самым Украина получила дополнительные возможности для участия в учениях НАТО и проектах сотрудничества, обеспечивающих ей доступ к некоторым секретным данным альянса. К настоящему времени участниками этой программы являются Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

В конфликте на востоке Украины, тянущемся с 2014 года, погибло более 13 тыс. человек, напоминает издание. В июле прошлого года стороны конфликта договорились о перемирии. С середины февраля, однако, снова начались более интенсивные боевые столкновения, положившие конец и без того хрупкому перемирию, отмечает Der Spiegel.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).