 

Spiegel – Украина стремится сблизиться с НАТО, проводя у себя учения альянса

21.09.2021, 10:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Украине начинаются учения с участием стран НАТО, которые продлятся до 1 октября, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Совместные военные учения с США Киев проводит регулярно уже не первое десятилетие, однако в последние годы Украина всё активнее стремится сблизиться с западным альянсом. В этот раз 6 тыс. военнослужащих будут оттачивать боевые навыки и проводить оборонительные и воздушно-десантные операции.


Reuters

В последние годы Украина всё активнее стремится сблизиться с НАТО, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Как уверяет издание, с 2014 года между Россией и Украиной тянется тлеющий конфликт, и этой весной положение заметно обострилось. На этом фоне на западе Украины начались учения, в которых принимают участие войска НАТО.

Как сообщило Министерство обороны в Киеве, примерно в 25 км от Польши 6 тыс. военных из дюжины стран будут оттачивать боевые навыки. В рамках ежегодных американо-украинских учений Rapid Trident («Быстрый трезубец») до пятницы следующей недели будут проводиться также оборонительные и воздушно-десантные операции. Бундесвер направил туда своего наблюдателя, отмечает немецкий журнал.

С 1990-х годов Украина регулярно проводит учения вместе с военнослужащими из стран НАТО. С 2019 года цель вступить в западный военный альянс прописана в украинской конституции. За прошедшие месяцы военные учения Запада и РФ неоднократно провоцировали рост напряжённости, напоминает издание.

В июне российский Черноморский флот при помощи предупредительных выстрелов и сброса бомб в районе полуострова Крым заставил британский военный корабль сменить курс. Также РФ разместила вдоль границы больше военных подразделений, чем раньше, а Украина подготовилась к призыву военнослужащих запаса.

По версии Der Spiegel, РФ создаёт для Украины большую угрозу. РФ «аннексировала украинский полуостров Крым»*, кроме того, Москва поддерживает повстанцев на востоке Украины в военном отношении, считает издание. За прошедшие годы вдоль российско-украинской границы неоднократно возникали щекотливые ситуации.

В прошлом году НАТО пошло на ещё более тесное партнёрство с Украиной. По сообщению альянса, страна была принята в так называемую программу расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunities Program).

Тем самым Украина получила дополнительные возможности для участия в учениях НАТО и проектах сотрудничества, обеспечивающих ей доступ к некоторым секретным данным альянса. К настоящему времени участниками этой программы являются Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

В конфликте на востоке Украины, тянущемся с 2014 года, погибло более 13 тыс. человек, напоминает издание. В июле прошлого года стороны конфликта договорились о перемирии. С середины февраля, однако, снова начались более интенсивные боевые столкновения, положившие конец и без того хрупкому перемирию, отмечает Der Spiegel.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.04 / Кравчук: Россия продвигает в ТКГ свой документ о режиме тишины на Донбассе, но сама отказывается его подписывать

08.03 / Вирусолог оценил возможность отмены масочного режима в Москве

15.09 / Evening Standard – смелый, но спорный проект — учёные задумали вернуть в Арктику мамонтов

23.07 / “Указа нет”. В Офисе президента заявили, что Зеленский не увольнял замглавы СБУ Баранецкого

04.12 / Компания Xiaomi разработала многоцелевой кулинарный робот

03.05 / Польша пообещала обсудить на саммите вступление Украины в НАТО

11.09 / Митрополит назвал РПЦ геополитическим противником США

09.05 / Полиция подтвердила пропажу министра здравоохранения Омской области

18.11 / Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

23.12 / Участие военнослужащих в церемонии прощания с Кернесом отменили, поскольку Зеленский, Разумков и Шмыгаль не приедут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика