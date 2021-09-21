Чаще выходите и не забывайте пить: как не набрать лишние килограммы в осенний период

Как только наступает осень, наши пищевые привычки меняются: вместо салата мы хотим мясное блюдо, а вместо арбуза – шоколадный мусс. Такие изменения несут за собой определенные последствия, и далеко не всегда позитивные.

«Как правило, в конце зимы наш вес увеличивается примерно на 2-3 кг», – говорит профессор университета в Торонто (США) Кристоф Клоттер, лицензированный психолог и диетолог. Неужели нет никакого выхода? Обратите внимание на нижеприведенные советы: их применение поможет вам не набрать лишний вес.

Чаще выходите

Когда дни становятся короче, настроение часто бывает мрачным. Исследователи объясняют: без дневного света наш мозг вырабатывает слишком малое количество гормона счастья, серотонина.

«Мы стремимся к положительным эмоциям, а их очень легко заполучить благодаря приему вкусной пищи, – делится Клоттер. – Наш организм жаждет продуктов, содержащих триптофан (аминокислота, необходимая для производства витамина В3, благодаря которому мозг вырабатывает серотонин).

Речь идет о таких продуктах, как сыр, мясо или хлеб. А поскольку триптофан особенно хорошо проникает в кровь в сочетании с сахаром или жирными продуктами, мы ощущаем настоящую тягу к сладостям и мясным блюдам».

Что можно сделать? Как можно чаще выходите на улицу в дневное время суток: это поможет вам стимулировать выработку гормонов счастья и умерить свой аппетит. Согласно результатам исследований, даже в пасмурный зимний день уровень освещенности на улице примерно 7000 люкс, в то время как в квартире – менее 500 люкс.

Не забывайте пить

Согласно данным, полученным в ходе исследований, проведенных учеными из Массачусетского университета (США), у людей проявляется так называемый «инстинкт бурундука». В конце года человек в среднем регулярно потребляет на 200 калорий больше, чем в другие месяцы.

«Делайте сознательные усилия, чтобы не заполнять едой свою “кладовую”. Ешьте салаты или овощи с белком (например, сыр, мясо, рыбу): вы почувствуете сытость, но избежите переедания. И не забывайте пить: часто мы испытываем только жажду тогда, когда считаем, что голодны», – говорит Кристоф.

Избавьтесь от стресса

Профессор Клоттер делится: “Стресс не приводит ни к чему хорошему. Повышенный уровень кортизола замедляет жировой обмен, в результате чего в области живота начинает расти жир и уменьшаться мышечная масса”.

Что можно сделать? Ничто так не расщепляет гормоны стресса, как физические упражнения. Попробуйте сходить в бассейн или просто прогуляйтесь по парку в обеденное или вечернее время.

Конечно, в плохую погоду находиться на диване гораздо комфортнее, чем на улице. Однако спортом можно заниматься не только на открытом воздухе! Поразмышляйте над приобретением домашнего тренажера или беговой дорожки, и вы больше не захотите обходиться без тренировок.

Насколько это важно? Британские исследователи обнаружили, что регулярные физические упражнения снижают выработку грелина, стимулирующего аппетит, и увеличивают выработку пептидного гормона, подавляющего чувство голода.

Избегайте соблазнов

Такие привычки, как выпечка печенья, праздничные обеды и употребление алкоголя, ни к чему хорошему не приводят. Поделитесь с родными и друзьями тем, что вы усиленно работаете над собой: это убережет от вас от постоянных предложений скушать “что-то вкусненькое” или “расслабиться”.

Также вы можете использовать следующий прием, чтобы обуздать свою тягу к еде: перед выходом на улицу нарисуйте те деликатесы, которые бы вам хотелось попробовать. Для чего? Исследователи обнаружили, что если вы заранее представите что-то в деталях, желание перекусить исчезнет.

Проверяйте свой вес

Наступает сезон свитеров и пальто, скрывающих ваши истинные размеры: потребляя больше пищи, вы не в состоянии сразу же обнаружить негативные последствия.

Что можно сделать? По словам диетологов, людям, которые ежедневно взвешиваются, легче поддерживать свой вес. Приобретите весы: подобный подход поможет вам успешно бороться с перееданием.