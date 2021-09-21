 

Белковский считает, что директор “Эрмитажа” мог бы стать преемником Путина

21.09.2021, 10:14, Новости дня
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Такое мнение он высказал в эфире радиостанции “Эхо Москвы” 18 сентября. 

“Мы могли бы воспроизвести эстонский опыт, где недавно директор национального музея стал президентом. Да и вообще фигура Михаила Борисовича Пиотровского – титаническая, приемлемая для самых разных слоев населения России – выглядит столь же выигрышно, сколь и убедительно в этом качестве. И тогда, собственно, офис президента может переехать из Кремля куда-нибудь, а в Кремле разместится государственный “Эрмитаж”, – сказал Белковский.

О такой возможности политолог говорил и 4 сентября в эфире “Эха Москвы”. Тогда Белковский заявлял, что по его данным, на пост директора “Эрмитажа” уже есть претендент – экс-министр культуры РФ, помощник Путина Владимир Мединский. 

“Вот почему бы Михаилу Борисовичу Пиотровскому не стать в 2024 году президентом России? Это подчеркнуло бы общую линию на гуманизацию нашего национального сознания, политической системы и доминирующих, не побоюсь этого слова, дискурсов. К тому же, Михаил Борисович Пиотровский на два года моложе Джозефа Байдена и уж конечно, находится в блестящей (не будем говорить “в отличие от Байдена”, поскольку Владимир Владимирович Путин так не считает, а мы прислушиваемся к его мнению по этому вопросу) форме – как физической, так и интеллектуальной”, – заявлял Белковский. 

Путин, по его мнению, думает о карьере арт-менеджера и искусствоведа после ухода от власти. К такому выводу политолог пришел на основании того, что глава Кремля помог организовать выставку картин из коллекций братьев Михаила и Ивана Морозовых. Выставка открывается в Париже 22 сентября и будет работать до февраля 2022 года, сообщал Bloomberg Жан-Поль Клавери, советник французского миллиардера, президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

По данным российского историка, политического аналитика, профессора Валерия Соловья, в окружении Путина прорабатывают возможность назначения главы правительства Михаила Мишустина преемником главы Кремля.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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