 

Верещук: Киберпространство давно стало театром военных действий. Украине важно не упустить время и форсированно развивать кибервойска

21.09.2021, 10:14, Новости дня
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Киберпространство уже давно стало театром военных действий. Совершенно очевидно, что уже в недалеком будущем войны будут иметь весомую киберсоставляющую. Ведущие страны ускоренно развивают свои киберсилы. И здесь у нас большие перспективы. Ведь мы имеем более 50 вузов, которые готовят IТ-специалистов. Также, в нашей ІТ-индустрии работают более 200 тысяч специалистов. Таким образом, потенциал для создания мощной киберармии колоссальный.

В этом году президент подписал ряд указов по вопросам киберобороны. Теперь нам важно не упустить время и форсированно развивать кибервойска. На это нужны не такие большие деньги, но большое государственное внимание. Да, кибербойцам наверняка придется платить конкурентные зарплаты. Но, это небольшая плата за зарождение армии будущего.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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