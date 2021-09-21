ГСЧС предупредила о заморозках в Украине 22–23 сентября

“Ночью 22 сентября во западных областях, 23 сентября – по Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0 ºC… -3 ºC (I уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении.

В Киевской области ночью 23 сентября на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0 ºC… -3 ºC.

Контекст:

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что в начале недели в Украину придет похолодание, но ближе к выходным потеплеет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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