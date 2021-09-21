 

ФАС пригрозила Booking судом

21.09.2021, 10:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаФедеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обратится в суд, если сервис бронирования отелей Booking.com не выплатит штраф в размере 1,3 млрд рублей после вступления постановления в законную силу, сообщил замруководителя ФАС Петр Иванов.

«Я бы говорил все же не о санкциях, а о мерах, которые мы предпримем, если штраф не будет оплачен. В соответствии с действующим законодательством, в этом случае мы будем обращаться в суд и взыскивать штраф в судебном порядке», – сказал Иванов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что пока подобных прецедентов не было. «Иностранные компании, которым по решению Федеральной антимонопольной службы надлежало выплатить штрафы, их выплачивали», – отметил замруководителя службы.

Он выразил уверенность, что выполнение сервисом Booking.com предписания ФАС об устранении требования о паритете цен повлияет на стоимость проживания в российских гостиницах. «Решение точно будет способствовать развитию конкуренции в этом секторе и позволит другим агрегаторам тоже предоставлять услуги на конкурентных условиях с сервисом Booking.com. Косвенно, конечно же, это должно повлиять и на цену», – заключил Иванов.

ФАС в августе наложила на компанию Booking.com, управляющую одноименным сервисом бронирования отелей, оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Арбитражный суд Москвы в середине сентября зарегистрировал заявление нидерландской компании, требующей признать штраф незаконным.

Решение регулятора связано с делом о навязывании партнерам сервиса требований о паритете цен: условий, по которым стоимость размещения в отеле на других ресурсах не может быть ниже, чем на Booking.com. Антимонопольная служба выдавала предписание, требуя от сервиса исключить из договоров с гостиницами условия о паритете цен. В августе ФАС сообщала, что компания это предписание не исполнила.



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