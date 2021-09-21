 

В Латвии заявили об угрозе жизни обвиняемого в шпионаже в пользу РФ депутата

21.09.2021, 10:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЖизнь находящегося под арестом по обвинению в шпионаже в пользу РФ депутата Сейма Латвии Яниса Адамсонса находится в опасности из-за состояния его здоровья, сообщил помощник политика Армандс Калишукс местной газете Neatkariga Rita Avize.

«Со здоровьем у Адамсонса сейчас очень плохо. Последние полтора года он серьезно болел. В июне прошлого года, когда его в очередной раз выписали из больницы, я его встретил – из машины вышел старик с тростью, с дрожащими руками», – цитирует ТАСС Калишукса. 

По его словам, после перенесенных в прошлом году болезней Адамсонсу предстояло еще несколько операций: одну удалось провести до ареста, очередную серьезную операцию он планировал сделать позже.

«Только в этом году ему удалось немного поправить здоровье, за что он благодарит жену и лечащих врачей. Но некоторые СМИ сообщают, что в это время Янис активно собирал информацию и передавал ее кому-то. У Яниса были пролежни, он их не вылечил полностью, в тюрьме ситуация ухудшилась, и теперь пролежни просто ужасные», – продолжил он.

Также Калишукс рассказал, что адвокат Адамсонса написал два запроса – следователю и руководству тюрьмы о переводе политика в тюремную больницу. 

«Я пойду в Сейм, обращусь к депутатам, чтобы они занялись этим делом – помогли Адамсонсу попасть в больницу, потому что человек не просит, чтобы его освободили, он просит, чтобы его перевели в больницу. Я считаю, что жизнь Адамсонса сейчас в опасности – у него может быть сепсис в любой момент», – подчеркнул помощник депутата.

Ранее суд Видземского предместья города Риги арестовал лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России.

Напомним, 10 июня Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса от оппозиционной социал-демократической партии «Согласие». В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса обратилась Генеральная прокуратура Латвии. 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем известен этот яркий политик и почему обвинения в его адрес связывают с дискредитацией «прорусской» партии Латвии и со встречей Путина с Байденом.



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