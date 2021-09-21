 

Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости

21.09.2021, 10:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Владимир Путин поздравил руководство Армении с 30-летием независимости страны, отметив, что развитие отношений в духе союзничества отвечает коренным интересам народов двух государств, информирует пресс-служба Кремля.

Путин направил телеграммы с поздравлением президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну.

«Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», – передает РИА «Новости» слова Путина.

По данным пресс-службы, президент РФ отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ.



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