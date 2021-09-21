 

Кроссовер Chery Tiggo 4 подорожал в РФ на 10 тысяч рублей

21.09.2021, 9:58, Новости дня
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Китайский бренд Chery увеличил стоимость компактного кроссовера Chery Tiggo 4 на российском рынке.

В пяти комплектациях цена автомобиля теперь увеличилась на 10 тысяч рублей. Приобрести по прежнему прайсу можно лишь базовую комплектацию, а также новинку Trek, которая поступила на рынок в июле по цене от 1,12 млн рублей. Для остальных модификаций Comfort, Luxury, Travel, Techno и Cosmo стоимость кроссовера составит от 1,24 до 1,5 млн рублей.

Напомним, ранее состоялся выход нового кроссовера Chery VX, который появится в продаже на местном рынке к концу нынешнего года. Кроме того, данная модель оснащается увеличенной решеткой радиатора, объемным капотом, стильными поворотниками. Технические параметры пока не озвучены производителем.



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