В РФ начались продажи нового Chevrolet Trailblazer

Компания Chevrolet объявила о начале продаж в РФ нового компактного кроссовера Chevrolet Trailblazer.

Местные дилеры получат автомобиля в четырех версиях с ценником от 1,99 млн рублей до 2,39 млн рублей. Покупатели могут воспользоваться системой трейд-ин для получения более привлекательного ценника на кроссовер. Известно, что автомобиль имеет стильную решетку радиатора, модернизированные фонари, ходовые огни, трехуровневую светодиодную оптику и ряд других улучшений.

Кроме того, новая модель оснащается модернизированными бамперами, насадками на выхлопных трубках. Под капотом установили 1,3-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. Мощности. Новый кроссовер Trailblazer имеет смешанный расход топлива около 5,5 литров.