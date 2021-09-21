 

Hyundai работает над моделью Staria Load

21.09.2021, 9:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Южнокорейский автогигант Hyundai весной представил новый экземпляр Hyundai, однако в скором времени появится улучшенная версия Staria Load.

Данный автомобиль имеет пятиместный салон. Кроме того, новая модель обладает увеличенным грузовым отсеком с креслами. Под капотом модернизированной новинки Staria Load установлен 2,2-литровый турбированный дизельный мотор с мощностью 177 л.с. Автомобиль оснащается восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Кроме того, в базовой комплектации Staria Load задействовали бесконтактный доступ в салон, 7 подушек безопасности, мультимедийный комплекс с системами Apple CarPlay и Andriod Auto. Автомобиль изначально продается исключительно в Австралии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.09 / Человеческий мозг справляется с запоминанием нового слова за несколько часов

18.07 / Захарова объяснила, почему Москва не верит в версию с ошибкой в докладе ОЗХО по Навальному

03.07 / Минэкономики Украины опубликовало расчет стоимости топлива. Цену на бензин повысили почти на гривну

04.05 / Не стоит переоценивать визит Блинкена в Украину – Илларионов

31.01 / Патриарх Кирилл заявил о кризисе молодого поколения

07.05 / В Нидерландах разрешили менять пол в свидетельстве о рождении детям младше 16 лет

30.03 / НАБУ обязано исполнять решения ВАКС о законности действий прокуратуры в деле “Роттердам плюс” – Пискун

02.08 / Офис генпрокурора пытается “обеспечить эффективную коммуникацию” между НАБУ и СБУ по делу Чауса

22.05 / Ученые показали, какой квазикристалл образовался в результате ядерного взрыва

06.04 / «Скопинский маньяк» объявил о запрете на общение со СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика