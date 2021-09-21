Hyundai работает над моделью Staria Load

Южнокорейский автогигант Hyundai весной представил новый экземпляр Hyundai, однако в скором времени появится улучшенная версия Staria Load.

Данный автомобиль имеет пятиместный салон. Кроме того, новая модель обладает увеличенным грузовым отсеком с креслами. Под капотом модернизированной новинки Staria Load установлен 2,2-литровый турбированный дизельный мотор с мощностью 177 л.с. Автомобиль оснащается восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Кроме того, в базовой комплектации Staria Load задействовали бесконтактный доступ в салон, 7 подушек безопасности, мультимедийный комплекс с системами Apple CarPlay и Andriod Auto. Автомобиль изначально продается исключительно в Австралии.