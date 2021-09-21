Ученые: Орехи и хлебцы не нанесут вред в качестве ночного перекуса

Американские исследователи рассказали о том, какие продукты питания можно использовать в качестве ночного перекуса. Как оказалось, вопреки стереотипу, орехи и хлебцы не наносят вред при их приеме в позднее время.

Правильный и сбалансированный рацион помогает напитать организм витаминами и микроэлементами, а также наполнить клетки энергией. Многие переживают по этому поводу, что насыщение испортит фигуру и увеличит массу тела. Работа специалистов Нью-Йоркской государственной академии питания и диетологи развеивает сложившиеся мифы о вредности еды на ночь. Так, руководитель научной группы Джонатан Вальдес заверяет, что перед сном без ущерба для фигуры можно поесть не только орехи или злаковые хлебцы, но и дополнить их ореховым маслом.

Наиболее подходят для питания вечером такие орехи, как пекан, кешью или миндаль. Не нанесет вреда организму и черешня либо творог, которыми можно также перекусить перед отходом на ночной отдых.

Ощущение голода ночью, по словам экспертов, появляется из-за недостаточного питания в дневное время. Поэтому так важно не ограничивать себя на завтрак и в обед. Кроме того, по данным «Политэксперта», может повышать аппетит и переутомление, а также стресс.