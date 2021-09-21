 

Сохранить молодость кожи помогает сбалансированное питание

21.09.2021, 9:52, Разное
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Российский диетолог Екатерина Иванникова пояснила о взаимосвязи полноценного и сбалансированного питания и процессов старения организма. Правильно подобранный рацион поможет замедлить окислительные процессы, сохранив дольше молодость кожи.
Кандидат медицинских наук Иванникова объясняет, что в области лица возрастные изменения становятся заметными вследствие ухудшения производства организмом коллагена. Именно из-за этого также появляется второй подбородок и опускаются ткани. Всего в теле человека порядка 6% от общей массы составляет коллаген, который находится практически во всех тканях. Целью вещества является обеспечение их прочности и формирование тела.

Обеспечить качественные процессы регенерации кожи и ее омоложения можно, только подобрав правильное меню. Организм должен регулярно получать все необходимые ему витамины, микроэлементы и другие полезные вещества. Лучше всего в составлении сбалансированного рациона полагаться на рекомендации специалистов, поэтому правильные продукты питания и их содержание в пище поможет подобрать врач.

Прежде всего, лучше исключить из меню всевозможные жаренные блюда, заменив их на тушенные, варенные и приготовленные на пару. Также в сбалансированном питании, как пишет «Слово и дело», обязательно должны быть мясо, рыба, молочные изделия и яйца, сухофрукты и продукты с высоким содержанием коллагенов. К ним относятся, кроме перечисленного, семена льна, соя, темно-листовая зелень, авокадо и томаты.



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