 

Insider – «нет ничего невозможного» — икона бокса Мэнни Пакьяо поборется за кресло президента Филиппин

21.09.2021, 9:34, Новости дня
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Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо официально объявил о своём выдвижении в кандидаты на пост президента страны, пишет Insider. Вероятно, спортсмен решил полностью посвятить себя политической карьере после недавнего «шокирующего поражения» на ринге в Лас-Вегасе, полагает издание.


Reuters

Мэнни Пакьяо готовится к новому бою — за пост президента. Икона бокса согласилась с выдвижением своей кандидатуры на недавнем заседании партии «Филиппинская демократическая партия — Сила народа» («ФДП-Лабан»), пишет Insider.  

В настоящий момент 42-летний Пакьяо представляет «ФДП-Лабан» в сенате. Действующий президент страны Родриго Дутерте состоит в той же партии, но является членом соперничающей фракции, отмечает издание.

«Я боец и всегда им буду, как на ринге, так и за его пределами, — заявил Пакьяо на съезде своей партии. — За свою жизнь я ни разу не отказывался от боя. Нет ничего невозможного, если это предопределено Богом».

Конституция Филиппин не позволяет Дутерте выдвигать свою кандидатуру на новый шестилетний срок. Но он имеет возможность баллотироваться в качестве вице-президента, обращает внимание издание.

У Пакьяо и Дутерте не самые лучшие отношения. В июле боксёр критиковал президента за мягкое отношение к «агрессивным территориальным притязаниям» Пекина в Южно-Китайское море и обвинял главу государства в том, что он не борется со взяточничеством и коррупцией в правительстве.

По слухам, Пакьяо собирается закончить спортивную карьеру после «шокирующего поражения», которое он потерпел в Лас-Вегасе от Йордениса Угаса. На видео, снятом после боя, видно, как получившего серьёзные травмы филиппинского боксёра кормят с ложечки, отмечает Insider.



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