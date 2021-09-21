CBS – США столкнулись с острой нехваткой водителей школьных автобусов

Многие американские школы оказались без достаточного количества водителей автобусов, в результате чего родителям регулярно приходится изыскивать другие способы, чтобы доставить детей в образовательные учреждения. Кризис настолько серьёзный, что некоторые штаты уже начали привлекать для развоза учеников Национальную гвардию, пишет CBS News.

Сегодня школьные округа по всей стране сталкиваются с растущей проблемой — только вдумайтесь в это — с острой нехваткой водителей школьных автобусов. Это вынуждает штаты и родителей делать нелёгкий выбор. С подробностями корреспондент CBS Эррол Барнетт.

Из-за тревожной нехватки водителей автобусов в Балтиморе матери-одиночке Эбони Шарлак приходится вызывать такси три-четыре раза в неделю, чтобы доставить детей в школу. В результате она вынуждена дважды в день платить более 40 долларов за поездки туда и обратно.

ЭБОНИ ШАРЛАК, мать учеников городской государственной школы Балтимора: У меня сейчас нет лишних денег, и я не учитывала эти траты при составлении бюджета.

Более половины школьных округов США описывают свою нехватку водителей как «острая» или «отчаянная». Многие водители уволились во время пандемии, и теперь некоторые из них боятся взаимодействовать с потенциально заражёнными детьми. В Массачусетсе задействовали бойцов Национальной гвардии для вождения автобусов. В Пенсильвании тоже рассматривают такую возможность.

ЭРРОЛ БАРНЕТТ, корреспондент CBS News: Как часто вы получаете звонки об этой нехватке водителей?

ЛИНЕТТ ВАШИНГТОН, директор по оперативным вопросам городской государственной школы Балтимора: Каждую минуту.

В Балтиморе водители регулярно уходят на больничный.

ЭРРОЛ БАРНЕТТ: Когда нам приходится звонить семьям в 7 часов, а они уже запланировали отправиться на работу в 8, и сообщать, что автобус не приедет, им срочно нужно искать способ отправить ребёнка в школу и детский сад. Это огромная проблема.

Власти Балтимора предлагают ежемесячную выплату в размере 250 долларов на транспортные расходы для таких родителей, как Шарлак. Но её счёт за такси достигнет почти 1 тысячи долларов за этот месяц.

ЭБОНИ ШАРЛАК: Я даже не могу заняться поиском работы. Моя работа сейчас — доставлять их в школу.

ЭРРОЛ БАРНЕТТ: Проблема осложняется тем, что для того, чтобы стать водителем школьного автобуса, необходимо получить права на управление грузовым автомобилем, а на это может уйти до трёх месяцев. И учитывая очень небольшое количество соискателей на подготовительном этапе, этот кризис, вероятно, сохранится на протяжении всего учебного года.

Какое же это испытание для родителей! Эррол Барнетт, спасибо.

Дата выхода в эфир 17 сентября 2021 года.