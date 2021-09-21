 

“Наш пацан с района”. Эктор Хименес-Браво снялся в стиле гопника – в Adidas, с семечками и на корточках

21.09.2021, 9:20, Новости дня
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“Это самый важный период моей жизни в становлении меня как международного шеф-повара. Это время, когда я переехал в Канаду, когда успел поработать на четырех континентах. Время, когда я начал свою международную карьеру. 90-е стали большим прорывом для меня”, – рассказал ведущий.

Он подчеркнул, что в 90-е вместо гаджетов было живое общение, много “классной музыки”, которая “заряжала позитивом”, что по моде того времени он до сих пор скучает.

“Но также это время — один из самых страшных периодов в моей жизни, когда я жил еще в Медельине и преподавал в кулинарной школе. Когда я пытался строить свой бизнес, когда сотрудничал с производством колбасных изделий. Время, когда в Колумбии была война, время [наркобарона] Пабло Эскобара, полный беспредел, когда всех, у кого хоть немного появились деньги, шантажировали, чтобы мы платили “долю” или угрожали. Угрожали мне, моим родные, делали страшный вещи”, – признался Хименес-Браво и пообещал, “когда будет готов”, рассказать, что пережил тогда.

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“Еще б вишневую “девятку” на фоне – вообще огонь было бы”, – прокомментировал фото кулинара serhio_pas.

“Супер! Наш пацан с района”, – отреагировала lebedenko_alena.

“Четкий”, – написала vera_nikeenko.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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