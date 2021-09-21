Зеленский почтил память жертв терактов у мемориала 11 сентября в Нью-Йорке

“20 лет назад крупнейший в истории мира теракт унес жизни 2996 человек. 12 из них были украинцами. Вечная память всем жертвам 9/11”, – написал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2907880812795609

Контекст:

Члены террористической организации “Аль-Каида” 11 сентября 2001 года совершили в США серию беспрецедентных терактов. Два самолета, захваченных террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в поле в штате Пенсильвания, когда пассажиры попытались отбить судно у террористов.

Жертвами терактов стали 2977 человек (не включая 19 террористов): 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек – в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 – в здании Пентагона. Погибли граждане США и еще 91 государства.

Зеленский прибыл в США вечером 20 сентября. Он, в частности, планирует принять участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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