Зеленский заявил, что Генассамблея ООН – одна из площадок, где Украина может найти решение по Крыму и Донбассу

На вопрос, верит ли он в эффективность ООН в решении проблем оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей, президент ответил: “Сложно сказать. Но это одна из центральных площадок, на которой собираются все лидеры, от которых зависит решение таких очень важных вопросов. Украина должна быть примером страны, которая не изменяет своим принципам. Важно, чтобы мы об этом говорили. И не только говорить – настаивать и находить действенные решения”.

Он подчеркнул, что для решения проблемы деоккупации украинских территорий нужно использовать все возможные площадки.

Зеленский заявил, что другие страны поддерживают Украину “в очень непростое время”.

Президент также проинформировал, что намерен встретиться с рядом мировых лидеров на полях сессии Генассамблеи ООН, в частности, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и другими.

Контекст:

Зеленский прибыл в США вечером 20 сентября. Он, в частности, планирует принять участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН. Выступление Зеленского запланировано 22 сентября во второй половине дня.

В 2019 году Зеленский выступал на сессии Генассамблеи ООН лично, а в 2020 году – в формате онлайн.

Сессия Генассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября. В повестке дня есть вопрос о временно оккупированных РФ территориях Украины, который пыталась заблокировать Россия.

“Красной нитью” участия Зеленского в Генассамблее и переговоров на всех уровнях станет тема оккупированного Россией Крыма, подчеркивал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Это второй рабочий визит главы Украинского государства в США за месяц. Зеленский с супругой в ночь на 31 августа прибыли в Вашингтон. 1 сентября президент Украины встречался с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. На следующий день Зеленский отправился в Калифорнию, там он встречался с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, выступил с речью в Стэнфордском университете.

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