Lotus опубликовал характеристики нового спорткара Lotus Emira

Британская компания Lotus анонсировала начало приема заказов на новый спорткар под названием Lotus Emira.

Автомобиль примечателен тем, что является последним транспортным средством известного бренда, который исключил использование электрического агрегата. Заявлено, что спортивная модель Emira получила японский мотор 2GR-FE объемом 3,5 литра с мощностью 400 л.с. В салоне применили качественные детали отделки, включая алькантару.

Приобрести модернизированную британскую новинку станет возможным на внутреннем рынке по цене от 76 тысяч фунтов. Пока в остальных странах прием заказов на спорткар не осуществляется. Специалисты прогнозируют достаточно высокий спрос на модель Emira.