В Китае поступил в продажу новый кроссовер Wuling Asta

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21.09.2021, 9:04, Новости дня
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В Китае объявили о начале продаж нового кроссовера под названием Wuling Asta.

Данный экземпляр обладает увеличенными габаритами с размещением до пяти человек. В салоне применили комбинированные оттенки для деталей интерьера. Кроме того, на центральной панели установили крупный 10,25-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Заявлено, что новинка получит 1,5-литровый турбированный двигатель с мощностью 145 л.с.

Также указано, что начальная стоимость китайского кроссовера составит от 69,8 тысяч юаней. В топовом оснащении цена кроссовера увеличивается до 100 тысяч юаней. О продажах в остальных странах пока речи не ведется. Эксперты не исключают, что поставки автомобиля будут осуществляться и в других государствах.



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