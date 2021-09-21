 

Украинский политик Мураев назвал Зеленского идиотом: Поставит на колени все население

21.09.2021, 8:56, Разное
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В высоких ценах на газ для украинских потребителей виноват президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире одного из местных телеканалов.

Мураев заявил, что в настоящее время страной управляют “идиоты”, что приведет к неблагоприятным последствиям. Политик пояснил, что в настоящее время запасы голубого топлива в украинских хранилищах израсходованы на 50%, и до конца 2021 года государству требуется еще около 10 миллиардов кубометров газа, что ведет к высоким ценам, пишет РИА ФАН.

Евгений Мураев считает, что ответственность за такое положение дел несет руководство “Нафтогаза” Украины, глава государства Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам Мураева, данная ситуация является ярким примером псевдопатриотической и непродуманной политики властей. Он напомнил, что российский “Газпром” предлагал Киеву покупать газ напрямую по цене около 175 долларов за тысячу кубометров, но руководство страны отвергло эту идею и теперь топливо стоит уже 800 долларов. Эксперт уверен, что такая цена “поставит на колени” все население и экономику Украины.

Политик добавил, что в настоящее время из-за высокой стоимости сырья украинская продукция также теряет конкурентоспособность на мировом рынке. Он обратил внимание, что Германия платит за газ около 258 долларов.



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