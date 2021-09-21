Придётся продавать воздух – эксперт рассказал, что ждет Украину после разрешения продажи леса

Если на Украине отменят мораторий на продажу леса-кругляка, то леса в стране не будет, потому что европейцы предпочитают покупать украинскую древесину, а не тратить свою, считает аналитик Юрий Гаврилечко. Как пишет он в материале для портала «Главред», поскольку на Украине уже открылся рынок земли, то после продажи леса стране останется только торговать воздухом.



Reuters

Опасения по поводу возможной отмены моратория на вывоз леса-кругляка с Украины связаны с решением Еврокомиссии о выделении очередного транша в размере 600 миллионов в рамках программы макрофинансовой помощи, а по факту — кредита, считает аналитик Юрий Гаврилечко. Как пишет он в комментарии порталу «Главред», этот кредит длительный и на достаточно интересных условиях, причём у него существует два нюанса.

Первый нюанс — данная программа макрофинансовой помощи не только для Украины, но и для других соседей ЕС, у которых есть проблемы с платёжным балансом. Второй — неизвестно, получила ли Украина вообще что-либо из этих денег в реальности, потому что не исключена вероятность, что все средства остались в ЕС и пошли на оплату труда консультантов, которые помогали стране «реформироваться».

«Если ситуация такова, то получается, что Украина, по сути, за собственные деньги (ведь кредиты надо отдавать) купила услуги европейских консультантов, вместо того чтобы решать проблему с платёжным балансом. А решить её невозможно до тех пор, пока Украина импортирует больше, чем экспортирует», — пишет эксперт.

Именно поэтому, считает Гаврилечко, возможное открытие украинских границ для вывоза леса-кругляка за границу — это лишь одна, хоть и хорошо пропиаренная часть более глобальной проблемы с кредитами. Примерно то же самое можно наблюдать и в сотрудничестве с МВФ, поскольку за последние 27 лет тоже не было ни одного отчёта правительства за полученные от фонда ресурсы.

«Если мораторий всё же отменят, то леса в Украине не будет, потому что европейцы предпочитают покупать украинский лес, а не тратить свой. А потом мы будем покупать мебель европейских производителей, сделанную из украинской древесины, втридорога. То есть землю мы уже благополучно продаём, лес тоже можем начать, останется только воздух, и, возможно, в будущем может произойти передача европейцам железной дороги (если она им для чего-то понадобится) и какой-нибудь эксклюзивный доступ к транзитным автомагистралям. Однако это — абсолютно прогнозируемый исход в ситуации взаимодействия более сильных политически и развитых экономически государств по отношению к менее развитым и слабым. Потому что если нет равенства, то всегда все схемы взаимодействия укладываются в то, что из менее сильного и бедного вытягивают ресурсы в пользу богатого — исключений не бывает», — констатирует Юрий Гаврилечко.