Арахамия заявил, что олигархи могут получить выгоду от принятия законопроекта о деолигархизации

Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Арахамия утверждает, что появились надуманные причины не рассматривать законопроект во втором чтении.

“Мне кажется, общество видит, кто слуги народа, а кто – слуги олигархов. Это четко видно. Надуманных причин [не рассматривать законопроект] сотни появляется: и нарушение регламента, который раньше нарушался и никто не обращал внимания, а сейчас становится таким камнем преткновения”, – сказал он.

По мнению нардепа, в этом заинтересованы больше лица, связанные с олигархами, чем сами олигархи.

“Я после шоу “Свобода слова [Савика Шустера]” много раздумывал, кто заинтересован в том, чтобы провалить законопроект – олигархи или люди, которые работают на них. И пришел к выводу, что это люди, которые работают на олигархов. Потому что олигархам по боку. Они богатые люди, у них все есть. Они даже выгоду могут получить из этого. Потому что о том, что олигархи существуют, знают все: как иностранцы, как наши международные партнеры, так и люди, которые ходят по улицам в Украине. То, что они были вне закона, никто не регулировал этот вопрос, это тоже все знают. Мы попробуем сейчас урегулировать это законом и установить правила игры. Если ты олигарх и тебя признали олигархом, то есть конкретные правила, согласно которым ты должен жить дальше”, – заявил Арахамия.

Других объяснений относительного того, какую выгоду могут получить бизнесмены от того, что их признают олигархами, он не привел.

“А вот люди, которые стоят в очереди у олигархов, чтобы обслуживать их – вот им будет очень неудобно, потому что нужно декларации подавать, очень много есть новых терминов, связанных с этим. Я пришел к выводу, что в первую очередь сбивают закон не олигархи, а люди, которым станет неудобно обслуживать олигархов”, – добавил он.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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