 

В Украине за сутки сделали 108 тыс. прививок от коронавируса

21.09.2021, 8:26, Новости дня
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Одну дозу получили 62 909 человек, полностью иммунизированы 45 827 человек.

В воскресенье прививки в стране делали 794 мобильные бригады, 2814 пунктов и 338 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 366 925 человек, из них получили одну дозу – 6 366 923 человека, полностью иммунизирован и получил две дозы – 5 198 661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 565 584 прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1952312468265182

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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