Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

Со вторника РФ возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в уже открытые страны – Венгрию, Казахстан и Катар.

Рейсы Москва – Багдад будут выполняться два раза в неделю, Москва – Мадрид и Москва – Барселона по четыре раза в неделю, Москва – Малага и Москва – Аликанте по два раза в неделю, передает РИА «Новости».

Самолеты в Кению будут летать по маршруту Москва – Найроби дважды в неделю, в Словакию – по маршруту Москва – Братислава – с частотой четыре рейса в неделю и Санкт-Петербург – Братислава с частотой два полета в неделю.

Кроме того, возобновились рейсы в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Также увеличивается число полетов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург – Будапешт с двух до четырех рейсов в неделю, Казахстан – по маршрутам Москва – Нур-Султан с трех до семи полетов в неделю, Москва – Алма-Ата с двух до семи рейсов в неделю.

Ранее сообщалось, что РФ решила возобновить авиасообщения с Испанией и рядом других стран.

До этого российская и венгерская стороны перешли к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию.