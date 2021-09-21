 

Американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США

21.09.2021, 8:13, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧитатели сайта Fox News, комментируя дипломатический кризис между США и Францией, выразили опасения, что американский президент Джо Байден за время своего правления может растерять всех союзников.

Некоторые комментаторы возложили вину за разлад в отношениях между Вашингтоном и Парижем на американского президента Джо Байден. «Я думал, что Байден должен был восстановить отношения с нашими союзниками. Похоже, он нанес больше вреда, чем мог, как казалось, и всего за девять месяцев. Если он отсидит полный срок, у нас, возможно, совсем не останется союзников», – выразил мнение neverdemagain419.

«Австралия обратилась к нам, потому что Франция не смогла сделать подлодки. Не фанат Байдена, но вообще это вина французов», – парировал DarthCad, передает РИА «Новости».

«Месяц назад британский парламент осудил президента Байдена за его роль в неудачном выводе войск из Афганистана, на этой неделе Франция отзывала своего посла в США. Похоже, Байден так же хорошо работает над восстановлением нашей репутации перед союзниками, как и «объединяет нас» дома», – считает dan42day.

«Еще один план «единства» Байдена. У нас уже есть Разделенные Штаты Америки. Теперь Байден работает над Европой», – выразил мнение Runninggunblues.

«Так вы собираетесь стереть 200 с лишним лет истории союзничества, потому что сделка ушла на юг? Кажется, французы принимают слишком близко к сердцу», – высказался whig2020.

«Или, возможно, это в очередной раз провал Байдена. Обама предупреждал нас», – отметил oranperth.

Однако некоторые пользователи встали на сторону Байдена и оценили случившееся с экономической точки зрения. «Бюджет подводных лодок увеличился с 50 до 90 миллиардов долларов, и строительство отставало от графика. Австралия имела полное право уйти», – подчеркнул redrider780.

«Французы первыми нарушили первоначальную сделку. Подлодки предполагалось построить в Австралии. На следующий день после объявления о сделке президент Франции сообщил о создании тысяч французских рабочих мест для строительства подводных лодок во Франции», – пишет lizmo.

«Австралия отказалась от первоначальной сделки, когда узнала, что французские подводные лодки были запрограммированы на отступление и капитуляцию», – пошутил Iceman#1.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.

Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.



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