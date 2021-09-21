 

Россиян предупредили о сезонном росте цен на овощи и фрукты

21.09.2021, 8:13, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСезонного роста цен на овощи и фрукты можно ожидать к концу 2021 года, сообщила доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

По ее мнению, из непродовольственных товаров сильнее других подорожает электроника, информирует «Прайм».

Экономист отметила, что рост цен на продукты по итогам года составит 7-8%. Основной вклад в подорожание непродовольственных товаров внесут гаджеты. Спрос на них растет, а поставки ряда китайских моделей в Россию сокращаются из-за санкций США. Только в первом квартале 2021 года расходы россиян на смартфоны увеличились на треть.

Рост цен в РФ мог быть к настоящему времени и выше, считает директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при правительстве Евгений Балацкий. По его словам, кабмин сдерживал цены в преддверии выборов в Госдуму.

«Перед выборами власти стремятся сохранить стабильную ситуацию на потребительском рынке. Дело доходит до того, что представители правительства напрямую обращаются к крупным производителям и торговым сетям с просьбой сдержать цены», – отметил эксперт.

Ранее Минсельхоз заверил, что запасов гречневой крупы в РФ достаточно для удовлетворения потребности населения, дефицита крупы не будет. При этом, согласно данным Росстата, цены на гречку в магазинах летом 2021 года выросли до рекордного за последние десять лет уровня.



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