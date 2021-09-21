Летчики РФ и Казахстана приступили к отработке задач на учениях ШОС под Оренбургом

Летчики РФ и Казахстана приступили к выполнению задач по уничтожению позиций условного противника под Оренбургом на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021», говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

«В ходе совместных действий российские летчики выполняют авиационную разведку местности, отрабатывают уничтожение выдвигающихся колонн и нанесение бомбовых ударов по зенитным установкам террористических формирований. Штурмовики Су-25 Республики Казахстан в ходе авианалетов наносят ракетные удары по артиллерийским позициям «противника», – передает ТАСС сообщеник ЦВО.

Всего на полигоне Донгуз будет выполнено девять огневых задач.

От российской стороны в учениях участвуют экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25 и самолетов-разведчиков Су-24МР.

Напомним, в понедельник учения стран ШОС «Мирная миссия» стартовали под Оренбургом.