 

Минздрав назвал предварительную причину смерти студента в Киевской области после вакцинации

21.09.2021, 7:32, Новости дня
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“По результатам экспертизы установлено предварительная причина смерти – сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность. Есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований, с этой целью изъят материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы”, – говорится в сообщении.

Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований материалов ориентировочно в течение месяца.

Минздрав отмечает, что еще пять человек получили прививку из того же флакона, что и умерший студент. Все они чувствуют себя хорошо. В течение 30 минут медицинского наблюдения после вакцинации у студента жалоб на самочувствие не было.

Контекст:

13 сентября в Буче через несколько часов после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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