 

“Образ и мейк прям топчик”, “Красотка”. Maruv спела в образе “садо-мазо”

21.09.2021, 7:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Хотите видос на этот трек?” – поинтересовалась у подписчиков 30-летняя певица.

“Хотелось бы в этом видосе сняться”, – признался в комментариях под постом stan_isaev.

“Этот образ и мейк прям топчик! Очень красивая!” – написала под видео Maruv gulia_91_.

“Ну красотка же, красотка!” – считает oksanatwinmama.

View this post on Instagram

A post shared by MARUV (@maruvofficial)

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.03 / Песков объяснил смысл телеграммы Путина Большунову

04.07 / Советники “Нормандской четверки” в Берлине пытались согласовать дату следующего саммита – Козак

01.10 / РФПИ и Pharco договорились о поставках 25 млн доз вакцины «Спутник V» в Египет

28.10 / Байден призвал расширить санкции против окружения Лукашенко

02.04 / Въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» сделали бессрочным

23.11 / “Моя обезьянка”. Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью

05.09 / Правящая партия Черногории признала поражение на выборах

28.04 / Исполняющим обязанности министра энергетики снова стал замминистра Бойко

18.09 / Добровинский отреагировал на просьбу назначить Ефремову условный срок

30.04 / Волочкова рассекретила имя своего нового возлюбленного

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика