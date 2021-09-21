“Образ и мейк прям топчик”, “Красотка”. Maruv спела в образе “садо-мазо”

“Хотите видос на этот трек?” – поинтересовалась у подписчиков 30-летняя певица.

“Хотелось бы в этом видосе сняться”, – признался в комментариях под постом stan_isaev.

“Этот образ и мейк прям топчик! Очень красивая!” – написала под видео Maruv gulia_91_.

“Ну красотка же, красотка!” – считает oksanatwinmama.

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Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

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