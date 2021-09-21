 

“Имитация бурной деятельности”: Зеленский полетел в США за поддержкой по Крыму

21.09.2021, 7:10, Разное
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В начале текущего месяца президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон для долгожданной встречи с американским лидером Джо Байденом. Несмотря на номинальность этих переговоров и размытые результаты, Зеленский вновь решил посетить США, чтобы получить поддержку по вопросу Крыма.

Спустя три недели после визита в Белый дом, Зеленский полетел в Америку, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН. Как сообщает “Газета.ру” со ссылкой на главу МИД Украины, рабочая поездка президента началась 20 сентября. Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский намерен обсудить вопрос “возвращения” Крыма.

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что во время 76-й сессии ГА ООН глава государства будет говорить о вопросах международной безопасности. По его словам, Зеленский хочет добиться международной консолидации против “российской агрессии”.

Глава МИД Украины напомнил про “Крымскую платформу”, отметив, что вопрос Крыма является приоритетным для официального Киева. По словам министра, украинские власти намерены добиться большей вовлеченности ООН в этот вопрос. Для этого Зеленский собирается провести ряд встреч с главами зарубежных государств.

Меж тем, преподаватель НИУ ВШЭ
Дмитрий Суслов
уверен, что президент Украины занимается “имитацией бурной деятельности”. По его мнению, Зеленский летает в США вместо того, чтобы решать внутренние проблемы. Эксперт считает, что глава Незалежной “боится” ездить по регионам и отвечать на неудобные вопросы.



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