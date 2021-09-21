При пожаре в гостинице в Дагестане погибли два человека

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21.09.2021, 7:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПри пожаре в гостинице в республике Дагестан два человека погибли и шесть пострадали, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужчин. В Хасавюртовскую ЦГБ доставлены с различными травмами шесть человек (из них одна женщина 1983 года рождения), из них один в реанимации. Детей нет. Эвакуировано 19 человек», – приводит слова источника ТАСС.

В ГУ МЧС добавили, что сообщение о пожаре в двухэтажном здании гостиницы с мансардой в городе Хасавюрте поступило в 04.12 мск. В 05.05 мск пламя было локализовано на площади 450 кв. метров, в 05.35 ликвидировано открытое горение. Для тушения привлекались 21 единица техники, 54 человека. Из них от МЧС 32 человека и 11 единиц техники.

Напомним, в мае в результате пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве погибли двое взрослых, еще 14 человек пострадали, среди которых восемь детей. В том же месяце из горящей гостиницы в Анапе эвакуировали 15 человек.



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