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21.09.2021, 7:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек, курс евро остался без изменений.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 73,5 рубля. Курс евро остался без изменений – на уровне 86,08 рубля, передает ТАСС.

В понедельник утром рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.



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