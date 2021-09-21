Рубль на открытии торгов подешевел к доллару

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек, курс евро остался без изменений.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 73,5 рубля. Курс евро остался без изменений – на уровне 86,08 рубля, передает ТАСС.

В понедельник утром рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.