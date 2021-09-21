Мнение: Выборы в Севастополе 2021

Результаты выборов в Севастополе.

ЕР прибавила по сравнению с прошлыми выборами. В 2019-м году на выборах в законодаетльное собрание ЕР набрала 38,5%. После 76% в 2014 (тогда 76% в прок ЕР не пошли, город на 5 лет получил неработоспособное законодательное собрание, которое 5 лет воевало с присылаемыми Москвой губернаторами, а сама партия в городе фактически раскололась на фракции воевавшие между собой).

КПРФ набрала меньше чем в прошлый раз – 12,6 против 18,6 в 2019-м. ЛДПР упала более чем в 2 раза, 8,5 против 18,5 в 2019-м. СР плюс/минус также, а "Партия Пенсионеров" вообще все растеряла 2% против 6,5% в 2019-м.

Стоит отметить, что "Новые люди" набрали достаточно много. Знаю как минимум трех знакомых, которые за нее голосовали – двое раньше голосовали за ЛДПР, 1 за КПРФ.

Не признающая принадлежность Крыма и Севастополя России "Яблоко" набрало менее 1%. Тут скорее удивляет, что она идет на выборы в регионе, принадлежность которого России она оспаривает.



На моей участке Лобач шла при поддержке местного губернатора Развожаева, который достаточно популярен в городе в силу обильных инфраструктурных проектов реализуемых в рамках ФЦП и целевых федеральных трансфертов. В отличие от прошлого губернатора, при этом задержек со строительством стало куда как меньше, отсюда и популярность губернатора в городе (на прошлых выборах более 85%). .

"Умное голосование" у нас топило за "мусорного короля" Журавлева из ЛДПР, но он все равно уступил кандидату от КПРФ.

Математик Савватеев набрал почти 6% (скорее всего с ним и связаны 5% "Новых людей" в Севастополе), бывший министр информации ДНР Яценко 7% (опять же, в городе немало ветеранов Русской весны + переселенцев с Донбасса).



Аксенов из чаловской группы. Выиграл достаточно легко и прогнозируемо. За 7 лет случаи проигрыша людей Чалого на выборах крайне редки в силу популярности фигуры Алексея Чалого в городе.

PS. Сообщают, что Украина планирует включить в санкционные списки всех кандидатов депутатов от всех партий, которые принимали участия в выборах. Также под санкции попадут все члены избирательных комиссий в Крыму и Севастополе.

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