 

Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками

21.09.2021, 6:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаТайное обсуждение Соединенными Штатами, Британией и Австралией создания нового альянса AUKUS подрывает доверие между союзниками, поделился мнением министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Тогда, когда мы сталкиваемся с огромными вызовами, мы отмечаем, что рефлексы прошедшей эпохи не исчезли: односторонний подход, непредсказуемость, отсутствие консультаций между союзниками. Мы констатировали в связи решениями, принятыми Австралией и США, что рефлексы прежней эпохи остаются», – приводит слова главы МИД Франции РИА «Новости».

«И вопрос не только в разрыве контракта по вооружениям – действительно, это негативный момент для Франции, но и в подрыве доверия между союзниками», – подчеркнул Ле Дриан на пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи в Нью-Йорке.

Французский министр отметил, что эта ситуация требует размышлений европейских стран. «Для меня ясно, что европейцы должны продолжать нести свое видение многостороннего подхода и свои инициативы», – добавил глава МИД Франции.

Ле Дриан указал также на важность переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его американским коллегой Джо Байденом. «Я не буду предвосхищать переговоры, которые состоятся в ближайшие дни между президентом Макроном и президентом Байденом. Не буду говорить раньше времени о сути переговоров», – отметил глава МИД Франции.

«[Соединенным Штатам] нужно прояснить, зачем [Вашингтону, Лондону и Канберре] было прятаться [при обсуждении создания альянса AUKUS], почему это было сделано втайне и объявлено публично без предупреждения [союзников]», – подчеркнул Ле Дриан.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад.

Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.



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