 

Главы МИД ЕС выразили солидарность с Францией по ситуации с подлодками

21.09.2021, 6:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлавы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«[Главы МИД стран ЕС] выразили свою солидарность с Францией», – приводит ТАСС слова дипломата со ссылкой на Agence France-Presse.

Боррель также отметил, что разрыв Австралией соглашения с Францией по дизельным подлодкам противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). «Это объявление противоречит призывам к большему сотрудничеству с ЕС в АТР», – сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.

Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.



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