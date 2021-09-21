 

Мнение: КНДР о гонке ядерных вооружений на Дальнем Востоке

21.09.2021, 5:02, Разное
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Позиция КНДР по соглашению США, Великобритании и Австралии о создании альянса AUKUS

15 сентября 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о новом трехстороннем альянсе по безопасности, который предполагает приобретение Австралией атомных подводных лодок. Это важнейшее событие недостаточно освещается в российских СМИ. В связи с этим рекомендуем ознакомиться с политическим заявлением МИД – В связи с тем, что США решили передать Австралии технологии создания атомной подлодки с ядерными реакторами, начальник отдела по внешней информации департамента информации МИД КНДР дал нижеследующий ответ на вопрос корреспондента ЦТАК.

Недавно США с Великобританией и Австралией установили систему трехстороннего взаимодействия по обеспечению безопасности, решили передать Австралии технологии создания атомной подлодки с ядерными реакторами. Это является весьма тревожным и опасным действием, которое ломает стратегический паритет в АТР и порождает новый виток гонки ядерных вооружений. Вполне справедливо, что наши соседние страны, включая КНР, осуждают такое решение США и считают его безответственным действием, которое разрушает мир, стабильность и режим ядерного нераспространения в регионе, а также ускоряет гонку вооружений.
Даже союзник США обвиняет их, что это решение является «жестоким, односторонним и непредсказуемым решением» и «ножом в спину».

Представитель Белого дома заявил, что данное решение служит «безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе». Его слова как утверждение, что для любой страны вполне допустимо распространение ядерных технологий, если оно соответствует интересам своего государства, показывают, что именно США являются главным виновником, разрушителем международного режима ядерного нераспространения.
Двойные стандарты США, которые все более открыто проявляются после прихода к власти новой администрации, нарушают общие международные правила и порядок, серьезно угрожают миру и стабильности в мире.

Сложившаяся ситуация еще раз подтверждает, что для реагирования на изменяющуюся обстановку международной безопасности следует не замедлять ни на минуту укрепление государственной обороноспособности с долгосрочной точки зрения.
Мы ведем тщательный анализ мотива принятия США такого решения и его перспектив, будем непременно принимать соответствующие меры в случае хоть малейшего отрицательного влияния на безопасность нашего государства.

https://www.youtube.com/post/UgwyYmF9Kf38B2DxkWR4AaABCQ – цинк

Ждем новых пусков межконтинентальных баллистических ракет. Ну и там до ядерных испытаний недалеко.
Ибо в современном мире только наличие ядерного оружия и средств его доставки способно дать хоть какие-то реальные гарантии безопасности основанные на возможности нанесения неприемлемого ущерба агрессору и его сателлитам.

Источник: Colonel Cassad



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