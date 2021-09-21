Мнение: Закабаление

Верховный суд вынес решение о запрете разведения мелкой домашней птицы на землях, преднаначенных для садоводства.

Наверное, здесь есть юридические тонкости, но ранее существовали три разных статуса земли для ведения семейного хозяйства: дачные, садовые и огородные. В 19 году дачные и садовые объединили в одну категорию. Разница между садовыми и огородными участками – в видах разрешенного строительства. На садовой земле можно возводить капитальные сооружения для проживания, на огородных – только некапитальные для хознужд.

Теперь о решении суда. Значительная часть населения страны имеет дачи. Где как-то перебивается и что-то выращивает. Зачастую – ту самую птицу. Во многом это не развлечение, а банальное выживание. Запрет с драконовскими штрафами означает, что бедные люди теперь станут еще беднее. Снова-здорово вспоминается "Чипполино" и садовый домик Тыквы, возведенный не по закону. По-моему, уже нет такой сказки или апокалиптической антиутопии, которые наша власть не воплощает в жизнь.

Логика, в общем-то, вполне доступна: режим создает кромешно нищее население, которое постепенно будет закабаляться через долговую зависимость. Песков совершенно открыто сообщал, что идеалом для кремлевской знати является царская Россия. Где аристократией, понятно, будут они, а народ-богоносец должен будет чтить и исправно платить подати. Логика подводит к тому, что более успешным такой сюжет может быть при восстановлении крепостной зависимости, которая возникла как раз в ходе долгового закабаления народа.

В этом смысле решение Верховного суда – еще один шаг в средневековье. Куда Россия бежит, сломя голову.

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