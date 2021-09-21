Пермский вуз решил выплатить дополнительно 1 млн рублей семьям погибших

Пермский вуз, где произошла стрельба, выделит семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе визита в Пермскую краевую клиническую больницу, где находятся пострадавшие.

«Семьям погибших вуз выделит дополнительно миллион рублей, пострадавшим – 500 тысяч», – приводятся его слова в Telegram-канал ведомства.

Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.