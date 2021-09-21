Die Welt – в провале сделки Франции и Австралии есть и вина Германии

Одна из причин провала сделки Франции и Австралии по покупке подводных лодок заключается в репутации США, считает Die Welt. Вашингтон зарекомендовал себя в качестве надёжного союзника, который готов помочь в случае проблем, а вот про Европу такого же сказать нельзя. Издание подчёркивает, что неспособность прийти к организованной политике безопасности, в первую очередь, относится именно к ФРГ.



Reuters

Всегда просто злиться на США, пишет Die Welt. Неудивительно, что Франция сейчас отзывает своих послов из Вашингтона и Канберры: США и Австралия заключают оборонительное соглашения, срывая тем самым сделку о поставке в Австралию французских подводных лодок.

Как отмечает издание, этот жест выглядел особенно резко на фоне желания Джо Байдена выступить единым фронтом с Европой против КНР. В итоге все европейцы едины в своём негодовании: однако истина состоит в том, что если бы европейские страны с таким же единством выстраивали свою оборонительную политику, то срыва сделки с подводными лодками вовсе бы не было, считает Die Welt. При этом издание отмечает, что это замечание в первую очередь касается ФРГ.

Да, Франция уже давно была недовольна Австралией, да, администрация Байдена плохо коммуницирует со своими союзниками, но за всем этим не стоит упускать основную причину решения Канберры, пишет Die Welt. Причина заключается в том, что США являются союзником, который готов поставить своим союзникам всё необходимое, когда им угрожает опасность. Про европейцев подобного сказать нельзя, отмечает издание. У ЕС есть лишь ориентировочная стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе, и европейские державы не могут позиционировать себя как глобальные игроки в сфере безопасности.

В Европе такому званию больше всего соответствует именно Франция, отмечает Die Welt: в Германии же обсмеивают французские попытки, считая их манией величия бывшей великой державы. Однако, если бы немцы отказались от своей брезгливости, Европа могла бы осуществлять куда более эффективную политику безопасности, считает издание.