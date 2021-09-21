 

Мнение: Зобенкова оправдали

21.09.2021, 4:08, Разное
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Хорошая новость по старому делу, о котором пару раз уже писал.
Суд оправдал Александра Зобенкова, которого хотели посадить на 18 лет https://colonelcassad.livejournal.com/6978287.html за то, что он в результате самообороны убил трех человек вломившихся в его дом.

Зобенкова оправдали

20 сентября в Тверском областном суде огласили приговор жителю села Михайловское Калининского района Александру Зобенкову, которого судили по статье об убийстве двух и более лиц. Напомним, что трагедия произошла 2 мая 2020 года, когда произошел соседский конфликт между гостями Зобенковых и соседкой. Последняя позвонила сыну, который взял с собой несколько человек и приехал на разборки. Мужчины ворвались на участок Зобенковых, вооруженные палками, и напали на присутствующих. Александр Зобенков схватил нож и нанес нападавшим несколько ударов, в результате чего трое человек скончались.

Дело стало очень резонансным, так как задержанный Александр, который сам и вызвал полицию, утверждал, что защищал от нападавших свою семью и убил людей во время самообороны.
Прокурор требовал от суда Зобенкову 18 лет лишения свободы, однако 20 сентября судья полностью оправдал Александра. Его освободили в зале суда.

В сообществе Михайловского сельского поселения после новости о приговоре началось настоящее ликование. Пост уже собрал почти 50 комментариев, столько же репостов. Люди пишут, что не могут поверить, радуются справедливому суду.
Друзья, конечно, мы не в силах скрыть эмоции от того, что Александра Зобенкова оправдали. Суд не нашел в его действиях состава преступления, и мы говорим, что он настоящий защитник, мужчина с большой буквы, главный герой своей семьи и всего нашего поселения.
Там же появились и первые фотографии Александра после освобождения.

https://toptver.ru/lenta/opravdannyj-za-trojnoe-ubijstvo-pod-tverju-aleksandr-zobenkov-dal-pervoe-intervju/ – цинк

В общем, тот случай, когда все закончилось хорошо.

Источник: Colonel Cassad



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