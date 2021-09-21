Мнение: О тихой кончине «дедушки»: вместо некролога

И ведь никто не заметил! Sic transit gloria mundi…

Нет, уже давно было ясно, что лучшие времена позади. Что затяжная «осень патриарха» не выльется ни во что, кроме… Но всё же теплилась и надежда: не настолько же он стар и болен, чтобы именно вот так – тихо и незаметно. Р-р-раз – И всё…

Действительно, за бурным подведением итогов минувших думских выборов, которое свелось к жарким спорам кто у кого и сколько украл, как-то в тени остался крайне интересный результат. Голосование как по федеральному списку, так и одномандатным округам стало для ЛДПР и её бессменного лидера Владимира Жириновского едва ли не худшим за всю историю партии, уходящей корнями ещё в #СССР.

Наверное, самым худшими можно признать выборы 1999 года. Но тогда ЛДПР в них формально не участвовала. В избирательных бюллетенях значился «Блок Жириновского». Который в итоге получил около 4 млн голосов и всего 17 мест в Госдуме.

Теперешний результат живо напоминает о том давнишнем поражении: примерно 21 депутатское кресло и 4,2 млн голосов избирателей. По сравнению с предыдущим созывом нижней палаты, падение по голосам в 1,6 раза, по местам парламентариев – почти вдвое. И это печально для ЛДПР, от которой теперь отвернутся спонсоры и полетит в топку некогда успешный #бизнес по торговле депутатскими мандатами.

А поскольку ЛДПР – партия персоналистская и вождистская, это личный провал её стареющего лидера. Самым большим достижением которого в сентябре 2021 года стало сохранение губернаторского кресла за своим «мальчиком» в Хабаровске, 40-летним Михаилом Дегтярёвым. Но с точки зрения парламентской партии, всё это – тихая кончина как самих либерал-демократов, так и Владимира Жириновского.

Причём нельзя сказать, что всему виной интриги и козни Старой площади. Там наоборот относились к системному оппозиционеру весьма лояльно. Тем более, что эпатажный политик во многих случаях был нужен Кремлю. Например, как источник громких высказываний, которые правящей партии озвучивать вроде бы и неприлично.

Просто у ЛДПР закончилась кормовая электоральная база. Прежде её составляли «бесперспетивные» молодые люди в отдалённых и депрессивных легионах. Но теперь эту часть электората перехватили эсеры, призвав на помощь Захара Прилепина. Ну и свой законный кусочек оттяпяли «Новые Люди» – в части городской протестной молодёжи.

В общем, Владимир Жириновский, постарев, заметно сдал. Во всех смыслах. Ему, конечно, дадут спокойно досидеть положенные сроки в роли руководителя мелкой парламентской фракции. Но как политик национального масштаба он, увы, тихо почил…

И вот вопрос: а каково скорое будущее у другого «дедушки», также переживающего свою осень?

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