Бюллетень отца Гамлета

Выборы у нас порой проходят по-родственному.

Петр Саруханов / «Новая»

Запоздалая новость: как только что стало известно, в средневековой Дании прошли выборы в тамошние органы власти. В ходе демократического избирательного процесса выявился неприглядный факт: независимый депутат Гамлет обнаружил, что в бюллетени для голосования внесена фамилия его отца, ранее убитого. Фактически избирателям предлагалась тень отца Гамлета. Очевидно, с помощью покойного пытались отвлечь их голоса от кандидатуры беспокойного принца.

Некоторые независимые СМИ Дании в ту пору предположили, что таким нечистоплотным методом воспользовалась партия «Единая Дания», после чего несколько изданий было закрыто, а остальные были объявлены агентами враждебной Британии. Какая дичь! Века были так себе, средние, а нравы — даже ниже среднего.

Нынче век уже выше среднего, и чтобы нежелательному кандидату подсунули в соперники покойного отца, мы такого даже представить не можем. Живого и здравствующего отца — это пожалуйста. Веков через пять-шесть над этим тоже будут смеяться, а сейчас просьба отнестись к эпизоду нынешних выборов серьезно.

В городе Барабинске (это Новосибирская область) местный активист Константин Терещенко выдвинулся кандидатом в депутаты горсовета, чему никто из 28 545 остальных жителей административного центра нисколько не удивился. Константин уже был депутатом горсовета, но в прошлом году единороссы нашли возможность лишить его мандата. А чего было ждать? Ведь независимый депутат Терещенко на весь город прославился своей оппозиционной деятельностью. Он направлял в прокуратуру запросы о сомнительном расходовании средств муниципальными предприятиями. Он организовывал сбор подписей за отставку мэра города. Что же, ему за это — звание почетного гражданина Барабинска и право бесплатного проезда в будущем барабинском метро?

Так вот, снова выдвигается Константин Евгеньевич в депутаты и вдруг обнаруживает среди своих соперников Евгения Анатольевича.

Тоже Терещенко. Однофамильца и, более того, родного отца.

Мы с вами о семейных делах Терещенко ничего не знаем, поэтому сошлемся на пояснения Константина, которые он дал агентству «Тайга. инфо»: «Евгений Анатольевич покинул мою маму с тремя детьми, когда я был ребенком. Региональной политикой он никогда не занимался, в выборах депутатов не участвовал, однако иногда выступал в социальных сетях на стороне моих оппонентов…».

Тоже своего рода тень отца. Тень, упавшая на бюллетень.

Однако повторим, что, в отличие от гамлетовского папаши, отец в данном случае жив и имеет законное право избираться. В том числе и по округу сына, хотя лучше бы обоим избираться не в горсовет, а в областное Законодательное собрание. Тогда Терещенко-старшему легче было бы объяснить свой поступок. Сказал бы, что перепутал Законодательное собрание с родительским.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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