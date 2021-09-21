Мнение: Письмо: “Словила волну лузера”

В этом письме – хорошая иллюстрация, в чем разница между короной и уверенностью в себе, между штурманством и мотивацией к победе.

Письмо пишет профессиональная спортсменка и я на этом примере покажу, как должна быть построена работа с ее проблемой.

california520

Здравствуйте, Evo_lutio

Читала вашу книгу о разморозке в 2019 году, она помогла мне улучшить отношения с женихом, с которым впоследствии поженились, у нас сейчас ребёнок. Благодарю за ваш труд.

Мне 30 лет, я профессиональная спортсменка по боевому виду искусства. В скором времени предстоит выступить на международном соревновании, мой тренер оценивает мои шансы на золото на 60-70%. Сама пока плохо ориентируюсь в том на каком я сейчас уровне, потому что меня два года не было в спорте, вернулась после родов 9 месяцев назад. После возвращения сразу выступила на двух соревнованиях, которые проиграла. С некоторыми из этих соперниц я потом боролась в зале на обычной тренировке и всухую выиграла их с большим отрывом. Из этого я сделала вывод, что проиграла те соревнования по психологическим причинам. Потому что технически мой арсенал больше, чем у этих спортсменок.

После этого я начала заниматься со спортивным психологом, на ее сеансах упор ставился на дыхательные упражнения и некоторые техники по настрою на соревнования. Я начала вести дневник борьбы и увидела, что показатели действительно повысились. Стала более стабильной и уравновешенной, сравнительно с состоянием когда только вернулась на ковёр.

Но мои последние поражения меня иногда парализуют, появился страх выступлений. Он всегда был, но в виде небольшого мандража, а сейчас это настоящий большой страх. Иногда даже кушать не могу от того, что накрывает мыслями: а вдруг опять проиграю? Ведь если я буду дальше проигрывать, на мне поставят крест : мой тренер, болельщики и спишут со счётов.

Ещё один давящий фактор: до беременности у меня были контракты со спонсорами и рекламные контракты с брендами. Но они разорвали соглашения так как я перестала выступать и сейчас мне надо начинать все сначала. Для того, чтобы снова сотрудничать с компаниями, я должна выиграть или быть в призах в этом сезоне на всех соревнованиях (их будет 7) и снова вернуть свой статус чемпионки мира.

Но это даётся сложнее, по большей степени психологически. Чувствую, что стоит какой-то блок.

Понимаю, что технического арсенала достаточно, но психологический настрой может подвести и я могу застопориться и засушить свои матчи.

Если важно для анализа: тренируюсь три раза в день, питаюсь правильно, под наблюдением диетолога, восстановление тоже полноценное. То есть с дисциплиной и тренировками проблем нет. Проблемы, по всей видимости, в моей голове и психологическом настрое. Как будто словила волну лузера.

Пожалуйста ,дайте рекомендации как войти в кураж перед соревнованием, поймать лёгкость и мыслить менталитетом победителя? Как настроиться на победу? Как не взращивать в голове соперниц? И верить в то, что я чемпионка?

Я вижу, что есть факторы, которые мешают мне снова стать топовой в своей категории спортсменской. Но понять и увидеть какие именно не могу.

Благодарю за внимание к моему письму.

***

Сформулируем проблему автора.

В скором времени ей предстоят соревнования и нарастает ее мандраж. Мандраж расшатывает ее, вгоняет в стресс, создает угрозу не только ее участию в соревнованиях, но и ее психическому здоровью.

Она считает, что “словила волну лузера” и пытается сопротивляться, “настраивая себя на победу” и “веря в то, что она чемпионка”.

“Настроить себя на победу” – это совсем не то же самое, что “верить в то, что ты – чемпион”.

Возможная победа – в будущем. Настроить себя на победу – это значит опереться на себя и мобилизовать свои силы для победы.

А вера в то, что ты чемпион – это почивание на лаврах, это иллюзия того, что победа у тебя уже в кармане.

Это векторы сил, направленные в разные стороны.

Это пример того, как корона подменяет самоуважение и отнимает силы.

Чем больше автор пытается чувствовать себя чемпионкой заранее, тем сильней ее страх, сильней ее сомнения в себе, меньше опор.

Ей кажется, что вместо небольшой и шатающейся короны нужна корона побольше и прибить ее к голове надо покрепче, но в таком случае корона может отлететь вместе с головой.

Чтобы была мотивация к победе, необходимо расположить локус контроля строго внутри границ, а фокус поместить на работу.

В случае автора это значит две простые вещи.

1. Не думать, что случится, если она проиграет. Не расшатывать себя размышлениями на этот счет.

2. Тем более не думать, как будет хорошо, если она победит. Локус контроля должен быть строго в настоящем, а не в будущем.

Вот это очень простая техника – фокус на тренировках и на режиме дня, локус контроля внутри границ, то есть на том, что нужно делать сейчас, полностью исключая переживания о том, что было вчера и что будет завтра.

Все размышления о будущем с примеркой этого будущего на себя надо пресекать, настраиваться на подготовку к соревнованиям, чтобы прийти к ним в наилучшей форме.

О самих соревнованиях тоже не надо много думать, не нужно переживать их заранее. Надо думать о подготовке к ним.

Никакого специального психологического настроя не нужно.

Нужно учиться держать фокус на тренировках, на режиме дня, на эффективном отдыхе, на нормальном питании, на необходимых бытовых делах.

Вот это и есть тот самый “психологический настрой”. Самый лучший психологический настрой.

Нельзя пускать свои мысли в прошлое и будущее. Ни фокус туда не должен улетать, ни тем более локус.

Именно от этого начинаются шатания, паника, силы уходят, энергия сливается.

Если настроить себя на то, что вы будете делать сегодня, а придет завтра и вы тоже будете делать все, что нужно, вот это и будет тот самый правильный настрой.

Никакого соревновательного куража заранее не нужно.

Кураж должен сейчас относиться к тренировкам. Должен быть азарт и удовольствие от подготовки.

Когда окажетесь на соревнованиях, будете переживать кураж там.

Кураж – это умение встречать энергично, живо, с удовольствием и с вниманием текущую ситуацию, отдаваться ей, открывать ей свои объятия. Вот это и будет кураж.

Для этого нужно хорошо и прочно стоять на ногах и не бежать впереди паровоза, жить в моменте, искренне и доверчиво. Это и будет “на всю катушку”.

Люди, которые ничего не боятся, не обдумывают варианты возможных потерь и невзгод.

У них нет такой дурной привычки.

Этим отличаются смелые люди.

Но очень важно научиться и прибыль тоже заранее не присваивать, шкуру неубитого медведя не делить.

Иначе обязательно будет шатать от сомнений и страхов: а вдруг медведь окажется сильней?

Друзья, это методика понятна?

Это очень просто, но очень эффективно, это помогает в любых случаях, и это дает тот самый кураж, о котором все мечтают, дает наилучшую концентрацию сил.

Понятно, откуда кураж берется?

И куда этот кураж утекает в случае автора?