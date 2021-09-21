Мнение: Сирия. Дружеское обострение

Я давно не писал о Сирии, хотя довольно внимательно слежу за общей обстановкой. И, похоже, есть смысл отметить некоторые возникшие в последнее время нюансы.

Российские войска активизировали удары по Идлибу, сообщения об этом идут достаточно часто. Бомбардировки носят в основном неизбирательный характер. Как обычно, гибнут мирные жители, хотя в том смысле никаких проблем нет: на территории, захваченной террористами, все находящиеся на ней — либо террористы, либо их пособники. Примерно такой же логикой руководствовался командующий иракской карательной структуры Аш-Шааби перед штурмом Фаллуджи, инструктируя своих отморозков: в Фаллудже нет мирного населения, есть террористы ИГИЛ или их прямые пособники. Рейхсканцлер в свое время высказался еще более ясно: «Я освобождаю вас от химеры совести!»

В общем, бомбардировки стали достаточно частыми, причем в основном в зонах, которые контролируют турецкие военные. Буквально на днях турки объявили о том, что российский военный самолет на полминуты залетел в турецкое воздушное пространство, навстречу ему были подняты турецкие истребители. В общем, обострение как оно есть и почти уже на грани.

Вторая новость заключается в том, что Газпром с гордостью отчитался о рекордных поставках газа в Турцию. По понятной причине Газпром не стал уточнять, по какой цене. Проблема в том, что последние три года Турция планомерно снижала спрос на российский газ, замещая его газом третьих поставщиков (Азербайджана в первую очередь) и поставками СПГ. При этом турки самым активным образом любые переговоры на любом уровне по любому вопросу так или иначе, но сводили к вопросу о дополнительных скидках на газ при том, что Турция и без того имеет их весьма в солидном размере.

По всей видимости, чего-то турки добились, и газ полился полноводной рекой. Однако возникла новая проблема: самой Турции столько газа не нужно. По всей видимости, какие-то объемы она тем или иным образом теперь перебрасывает в Европу. Для этого необязательно, кстати, иметь уже построенный газопровод (Турецкий поток, как известно, в континентальной своей части еще не готов до конца). Российский газ может выступать в роли товара-субститута, то есть, заменителя. Законтрактованные объемы газа от третьих поставщиков Турция может перенаправлять в Европу, замещая их поставками из России. Примерно так действуют США со сланцевым газом: сланцевый газ замещает внутренний спрос, а высвобождаемые объемы сжижаются и отправляются с терминалов.

И вот такая активность Турции существенно мешает шантажу России в отношении Европы. Газпром создает искусственный дефицит, поставляя в Европу газ в минимальных объемах, и на все просьбы поставлять сверх них отвечает невозможностью по техническим причинам — там и авария на крупном очистном заводе, и российские подземные хранилища тоже еще далеки от заполнения. Смысл шантажа понятен — побудить Германию и Еврокомиссию как можно быстрее пройти все согласительные и сертификационные процедуры по Северному потоку-2.

И тут Турция ломает игру. Что, согласитесь, нехорошо. Поэтому и обострение в Сирии, поэтому российские самолеты уже ходят вдоль границы и даже демонстративно пересекают ее. Бомбардировки мирного населения имеют очень демонстративный вид: в Турции сейчас крайне тяжелая ситуация с иностранными беженцами. К миллионам сирийских теперь добавось полмиллиона афганских, а в перспективе их может быть и более миллиона. А в Идлибе — порядка 3 млн сирийцев. И удары по ним неизбежно вызывают поток, уходящий в Турцию.

В 15 году это закончилось сбитым самолетом и помидорной войной. Пока турки держатся. Но как знать.

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