Washington Post – Байден рассчитывает развеять недовольство Макрона телефонным звонком

Джо Байден собирается провести телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном в ближайшие дни. В Белом доме надеются, что эта беседа поможет снизить напряжённость между Вашингтоном и Парижем, которая возникла после того, как США сорвали продажу французских подлодок Австралии, пишет The Washington Post.



Reuters

Президент США Джо Байден настаивает на проведении телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в ближайшие дни. Глава Белого дома надеется, что ему удастся положить конец «безумной череде публичных и закулисных оскорблений» между двумя союзниками, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Два лидера не общались с тех пор, как на прошлой неделе Байден объявил о том, что Соединённые Штаты формируют новый оборонный союз с Австралией и Великобританией в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках этой сделки Вашингтон пообещал поделиться технологиями создания атомных подводных лодок с Канберрой, что побудило последнюю отказаться от контракта на покупку французских субмарин на сумму $66 миллиардов и вызвало возмущение Парижа, напоминает издание.

Целью разговора между Байденом и Макроном станет снижение напряжённости после нескольких дней обиды Парижа и растущего недовольства в Вашингтоне. Некоторые представители национальной безопасности США полагают, что реакция Франции на американо-австрало-британский союз оказалась «излишне театральной», считает The Washington Post.

Высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности сообщил изданию, что телефонный звонок между президентами должен произойти «в ближайшее время». Но, по его словам, точные дата и время переговоров всё ещё под вопросом.

Представители администрации Байдена признались The Washington Post, что их удивила столь резкая реакция со стороны Франции, которая среди прочего отозвала посла из Вашингтона. Американские чиновники объяснили происходящее приближающимися в стране выборами и стремлением Макрона переизбраться. Но, по их словам, какими бы ни были причины, они предпринимают срочные меры, чтобы подавить вспыхнувший конфликт и постараться больше не раздражать ближайшего союзника.



В Белом доме и Госдепартаменте предсказывают, что двусторонние отношения снова улучшатся после того, как Париж выкажет всё своё недовольство. Они ожидают, что французский посол вернётся в Вашингтон в ближайшие недели.

Вместе с тем американские чиновники в частном порядке признают, что отдаление от ключевого союзника чревато серьёзными последствиями. На фоне ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии и брексита отношения Байдена и Макрона становятся одними из самых важных в американо-европейском альянсе, который глава Белого дома обещал восстановить, обращает внимание издание.



Действующий президент США уверял, что наладит отношения Америки с зарубежными странами и внесёт стабильность во внешнюю политику после «бурного правления Дональда Трампа». Раскол с Францией может подорвать эти усилия Байдена.

Накануне представитель французского правительства заявил, что Макрон будет добиваться от Байдена «разъяснений» по поводу отмены сделки по подводным лодкам. Кроме того, он хочет обсудить вопрос о получении Парижем компенсации за потерю контракта.



Французский чиновник подтвердил The Washington Post, что новый тройственный договор «шокировал» и «разгневал» Париж. При этом собеседник издания отверг мнение о том, что француские власти слишком драматизируют события, чтобы скрыть конфуз из-за потери прибыльного контракта. По словам чиновника, разрыв сделки — «прискорбное» событие, но куда важнее готовность Вашингтона принимать решение в обход Франции.

Официальные лица США попытались перевести гнев Франции на Австралию, утверждая, что Канберра должна была сообщить Парижу, что она отказывается от сделки по подводным лодкам. Но эта идея не впечатлила французов, которые заявили, что ожидают большей открытости от такого важного союзника, как Америка.

Решение Парижа отозвать послов из Вашингтона и Канберры, но не из Лондона, было воспринято как знак пренебрежения в отношении Бориса Джонсона. Французские власти заявили, что Соединённое Королевство не заслуживает возмездия, потому что практически не обладает каким-либо влиянием.

«Великобритания в этом вопросе — что-то вроде пятого колеса», — заявил Ле Дриан. Он предположил, что Джонсон участвовал в союзе Австралии и США за компанию, чтобы выставить себя важной политической фигурой. «Нам известен их (британских властей. — ИноТВ) неустанный оппортунизм», — добавил министр иностранных дел Франции.

Напряжённость между США и Францией, вероятно, омрачит заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которое начнётся во вторник. Макрон не прибудет на встречу, но ожидается, что госсекретарь Энтони Блинкен встретится с Ле Дрианом и другими министрами иностранных дел Европы.

Сам Байден пока публично не высказался по поводу ссоры США с Францией. На прошедших выходных президент дважды игнорировал вопросы журналистов об этом скандале, заключает The Washington Post.