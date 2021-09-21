Опубликован список погибших при стрельбе в пермском вузе

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21.09.2021, 2:30, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМинистерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

«Официальный список погибших в ПГНИУ 20.09.2021: Энгаус Маргарита Геннадиевна – 66 лет; Арамелев Ярослав Алексеевич – 19 лет; Самченко Ксения Павловна – 18 лет; Шакирова Екатерина Родомировна – 19 лет; Айгельдина Анна Александровна – 26 лет; Мохова Александра Юрьевна – 20 лет», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального министерства.

Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. В результате нападения шесть человек погибли, еще 20 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии.

Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Пермский вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский госуниверситет. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.



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