KSAT – в результате крушения военного самолёта в США пострадали два пилота, три жилых дома повреждены

В американском штате Техас во время тренировочного полёта рухнул военный самолёт, передаёт KSAT-TV. Как отмечает канал, в результате крушения пострадали два пилота, которые успели вовремя катапультироваться, однако парашют одного из них запутался в линиях электропередачи, передаёт KSAT-TV. Кроме того, также были повреждены три жилых дома.

Начинаем сегодня со срочной новости. Появилось новое видео с места крушения военного самолёта, в результате которого было повреждено несколько домов. Груда обуглившегося и искорёженного металла в жилом районе на севере Техаса. Случилось это в 10 милях к северо-востоку от города Форт-Уорт, в Лейк-Уорте.

Три дома были повреждены, однако никто из жильцов не пострадал. Оба пилота военного самолёта успели катапультироваться. Один из них зацепился за линии электропередачи.

ДЖЕЙТИ МАНУШЭГИЭН, шеф полиции городка Лейк-Уорт: Парашют запутался в проводах. Когда наши офицеры прибыли на место происшествия, они увидели пилота, парашют которого запутался в линиях электропередачи.

Руководитель тренировочных полётов ВМС назвал состояние пилота-инструктора стабильным. О состоянии его студента ничего не известно, но сообщается, что он жив. Вы можете наблюдать, как приблизительно в 11 часов утра в этом районе поднимался столб дыма.

В ВМС заявили, что крушение произошло во время тренировочного полёта, начавшегося из международного аэропорта Корпус-Кристи. Реактивный самолёт рухнул всего в двух милях к северо-востоку от объединённой резервной базы Форт-Уорт.

Дата выхода в эфир 20 сентября 2021 года.